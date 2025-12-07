الأقصر تحتضن أول مركز ثقافي أمريكي من نوعه في صعيد مصر

افتتحت سفيرة الولايات المتحدة لدى مصر، هيرو مصطفى غارغ، برفقة محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، الركن الأمريكي الجديد داخل مكتبة مصر العامة بالأقصر، ليكون أول مركز تابع للسفارة الأميركية في صعيد مصر.

ويأتي هذا المشروع ثمرة تعاون بين محافظة الأقصر والمكتبة والسفارة الأميركية، بدعم استثماري يتجاوز 200 ألف دولار من الحكومة الأمريكية، بهدف تعزيز فرص التعلم والابتكار والتبادل الثقافي في الأقصر والمحافظات المجاورة.

ووفقا لبيان صحفي، اليوم الأحد، فيأتي افتتاح الركن الأمريكي بالأقصر ضمن فعاليات America250 التي تحتفي بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، ويجسد عمق العلاقات الممتدة لأكثر من قرن بين مصر والولايات المتحدة.

وقالت السفيرة هيرو مصطفى غارغ خلال الافتتاح، إن هناك سعادة بالشراكة مع محافظة الأقصر ومكتبة مصر العامة لإطلاق هذا المركز التفاعلي المتطور، الذي سيقدم برامج لتعليم الإنجليزية وورشًا لتنمية المهارات وأنشطة للشباب وفعاليات ثقافية لأهالي الصعيد، مؤكدة أن هذه الشراكة نموذج لكيفية إسهام الولايات المتحدة في دعم حياة المصريين بشكل إيجابي يوميًا.

ويقدم الركن الأمريكي تصميمًا عصريًا متعدد الاستخدامات، مزودًا بأحدث التكنولوجيا والموارد الرقمية ومجموعة من الكتب والمواد الإعلامية الأميركية، ويوفر مساحات مرنة للدراسة والعمل التعاوني وبرامج المجتمع، في مزيج يجمع بين الطابع الأمريكي الحديث والروح الثقافية المحلية.

ومع افتتاح هذا الركن، تصبح الأقصر رابع مدينة مصرية تضم مركزًا أمريكيًا بعد القاهرة والإسكندرية والمعادي، ضمن شبكة عالمية تضم نحو 600 مركز يدعم تعلم اللغة الإنجليزية والابتكار والتبادل الثقافي.

وشهد حفل الافتتاح معرضًا فوتوغرافيًا أرشيفيًا قدمه “شيكاغو هاوس”، يوثق مائة عام من العمل الأثري الذي دعمته الولايات المتحدة في مصر، كما نظمت السفارة الأميركية احتفال “Pop-Up USA” وحفلًا موسيقيًا أمام معبد الأقصر تزامنًا مع الافتتاح وفعاليات America250.