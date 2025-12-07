صحة غزة: الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية تتخطى مستويات كارثية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية لاتزال تتخطى مستويات كارثية.

وأضافت في سلسلة تصريحات عبر حسابها على منصة تليجرام، أن 52% من قائمة الأدوية الأساسية ، و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر ، و70% من المستهلكات المخبرية رصيدها صفر.

وأشارت إلى أن الأزمة تتخذ منحنيات تصاعدية مع زيادة احتياج التدخلات العلاجية للجرحى والمرضى.

وأوضحت أن الرعاية الأولية والجراحة والعمليات والعناية المركزة والسرطان وأمراض الدم من الخدمات التي تعاني نقص شديد في قوائم الأدوية.

ولفتت إلى أن أقسام جراحة العظام والكلى والغسيل الكلوي والعيون والجراحة العامة والعمليات والعناية الفائقة تواجه تحديات كارثية مع نقص المستهلكات الطبية.

وطالبت صحة غزة، بتعزيز الامدادات الطبية العاجلة لتمكين عمل الطواقم الطبية في الاقسام التخصصية.