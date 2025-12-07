موانئ دبي العالمية تطور مرافق حدودية إستراتيجية في أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، اتفاقية مع حكومة أفغانستان لتطوير وتشغيل أهم المرافق الحدودية البرية في البلاد في منطقتي "تورخام" و"هيراتان".

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم الأحد، تُمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحديث بوابات التجارة الرئيسية لأفغانستان، وتعزيز مكانتها كممر عبور إستراتيجي يربط بين وسط وجنوب آسيا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

ويُعتبر معبرا "تورخام" و"هيراتان" شريانين أساسيين لتجارة أفغانستان مع جيرانها، وتُظهر بيانات التجارة العامة أن بضائع تُقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات تنتقل عبر حدود أفغانستان سنوياً، حيث تجاوزت قيمة التجارة الثنائية مع باكستان وحدها أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

وعلى الرغم من الحجم الضخم للتجارة، لا تزال البنية التحتية المحدودة والإجراءات اليدوية تُعيق كفاءة التدفق التجاري.

ويُعد تحديث هذه المعابر أمراً حيوياً لتعزيز إمكانات أفغانستان كمسار عبور إقليمي رئيسي، وتمكين تجارة أكثر استقراراً وأماناً وبسعة تشغيلية كبيرة.

وحسب بنود الاتفاقية، التي تتخذ شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، ستُجري مجموعة موانئ دبي العالمية دراسة جدوى فنية ومالية شاملة قبل إتمام عملية الامتياز.

ومن المتوقع أن يشمل المشروع تحديثات متكاملة للبنية التحتية، وأنظمة متطورة لمناولة البضائع، ورقمنة العمليات الحدودية لتعزيز كفاءة التجارة عبر الحدود وسلامتها وموثوقيتها.

وقع الاتفاقية من طرف الحكومة الأفغانية الحاج مفتي عبدالمتين سعيد، نائب الوزير في إدارة الايرادات والجمارك، وناصر النيادي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".