قطر: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني لكننا لن نمول إعادة إعمار ما دمره الآخرون

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده مستمرة دعم الشعب الفلسطيني، وتبذل قصارى جهدها لتخفيف معاناتهم.

وأضاف خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى قطر للحوار، صباح الأحد: «من جانبنا كدولة قطر، نحن مستمرون في دعم الشعب الفلسطيني، ونبذل قصارى جهدنا لتخفيف معاناتهم؛ لكننا لن نمول إعادة إعمار ما دمره الآخرون».

ونوه أن العالم يتعامل بمعايير مزدوجة فيما يتعلق بالنزاع الروسي الأوكراني، والنزاع بين حماس وإسرائيل، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يطلب من موسكو تمويل إعادة بناء أوكرانيا من خلال أصولها، فيما يمتنع عن فعل الشيء نفسه بالنسبة للقطاع.

وأكمل: «حينما يتعلق الأمر بغزة وإسرائيل التي سوت القطاع بالأرض، وتقول إن تل أبيب عليها مسئولية لبناء ما دمرته، يقولون إن المنطقة تقع عليها تلك المسئولية».

وفي سياق متصل، أكد أحقية الشعب الفلسطيني في اختيار المكان الذي يعيشون فيه، مشددًا على ضرورة عدم إجبارهم على الخروج من القطاع.

وأشار إلى أن «عودة المواطنين الفلسطينيين إلى منازلهم المدمرة في الشمال، تظهر مدى صلابة وصمود هذا الشعب الذي لا يريد ترك أرضه».

واستطرد: «لا حق لأحد في تهجيرهم من أراضيهم وإجبارهم على الذهاب إلى مكان آخر، هذا موطنهم ولديهم الحق في العيش فيه».