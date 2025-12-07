مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في انفجار بولاية ميتشواكان بغربي المكسيك

وقع انفجار خارج مركز شرطة محلي في ولاية ميتشواكان غربي المكسيك يوم السبت أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة سبعة آخرين، بحسب ما ذكره مسؤولون أمنيون محليون واتحاديون.

جاء الانفجار في الوقت الذي كثفت فيه الحكومة الاتحادية الأنشطة الأمنية في الولاية، حيث أرسلت قوات إضافية في أعقاب عمليتي اغتيال بارزتين وقعتا في الآونة الأخيرة.

وقال هيكتور زبيدا، قائد شرطة مجتمع كواوايانا، يوم السبت إن الانفجار أودى بحياة اثنين من ضباط الشرطة التابعين له وإن من بين المصابين مدنيين. وقال إنه تم العثور على بعض الضحايا بعيدا عن موقع الانفجار، الذي ألحق أضرارا أيضا بالمباني المجاورة.

وتابع زبيدا: "مع هذه العملية (من الحكومة الاتحادية) جاء الكثير من مشاة البحرية". وأضاف: "توقفنا عن القيام بدوريات لأن العملية جارية".

يشار إلى أن شرطة المجتمع، التي تقوم بدوريات في مختلف المجتمعات الريفية، هي بقايا لقوات حراسة أهلية مدنية حملت السلاح قبل أكثر من عقد من الزمان للدفاع عن المجتمعات من كارتلات المخدرات، ثم تم إضفاء الطابع الرسمي عليها من قبل الولاية.

وتقع كواوايانا بالقرب من ساحل المحيط الهادئ في غرب ميتشواكان وعلى الحدود مع ولاية كوليما، وهي معقل لكارتل جيل خاليسكو الجديد القوي.

ووقع انفجار يوم السبت بينما كان حاكم ميتشواكان ألفريدو راميريز بيدولا في العاصمة مكسيكو سيتي للاحتفال مع الرئيسة كلاوديا شينباوم بالذكرى السنوية لوصول حزبهما مورينا إلى السلطة قبل سبع سنوات.

تعرض راميريز بيدولا وشينباوم لانتقادات بسبب تدهور الوضع الأمني في ميتشواكان حيث تتقاتل العديد من كارتلات المخدرات للسيطرة على الأراضي، مما يروع السكان المحليين.