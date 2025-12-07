ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 914 قتيلا

أكدت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في مدينة باندا أتشيه، ارتفاع حصيلة القتلى في أعقاب الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ثلاث مقاطعات في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 914 قتيلا.

وقال مركز البيانات والمعلومات والاتصالات التابع للوكالة: "حتى بعد ظهر أمس السبت، بلغ عدد القتلى 914، بزيادة 47 عن إجمالي 867"، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وسجلت مقاطعة آتشيه أعلى عدد من القتلى، وهو 359 قتيلا، تليها مقاطعة سومطرة الشمالية (329 قتيلا)، ثم سومطرة الغربية(226) قتيلا.

وتكثف فرق الاستجابة جهود البحث والإنقاذ لتقليص عدد الضحايا.

وفي مختلف أنحاء المقاطعات الثلاث، مازال 389 شخصا في عداد المفقودين، طبقا لأحدث قائمة لفريق البحث والإنقاذ.