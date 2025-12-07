أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيليّ إيال زامير، اليوم الأحد، جولة "لتقييم الوضع" في قطاع غزة، زعم خلاله على أن جيش الاحتلال لن يتيح لحركة حماس إعادة تأسيس وجودها وقوّتها.

جاء ذلك بحسب ما أورد الجيش الإسرائيليّ في بيان، مساء اليوم، مشيرا إلى أنّ زامير "أجرى جولة وتقييمًا للوضع في قطاع غزة مع قائد المنطقة الجنوبية يانيف آسور، وقائد الفرقة 252 يهودا فاخ... وقادة آخرين".

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال إن الخط الأصفر الذي يحدد موقع انسحاب الجيش كجزء من الاتفاق هو خط حدودي جديد، مضيفا أن بلاده تستعد "لاندلاع حرب مفاجئة ويجب أن نكون على أهبة الاستعداد في كل الجبهات".

وأضاف أن "المناورات السنوية ستحاكي احتمال وقوع حرب مفاجئة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح البحرية بدأ مناورات تمتد لأسبوع مع قوات الأسطول الخامس الأميركي.