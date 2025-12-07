الشرع: إسرائيل شنت أكثر من 1000 غارة و400 توغل في سوريا منذ سقوط نظام الأسد

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، إن إسرائيل شنت أكثر من ألف غارة و400 توغل في سوريا منذ سقوط نظام الأسد كان آخرها المجزرة في بيت جن.

وأضاف خلال تصريحات صحفية له، أن "إسرائيل" تهرب من مجازرها المروعة في غزة بمحاولة تصدير الأزمات، وفق وكالة سند.

وتابع: "سوريا هي التي تتعرض للهجمات ومن الأولى أن تطلب الضمانات".. والعبث باتفاق فض الاشتباك والبحث عن اتفاقات أخرى ومنطقة عازلة يدخلنا في مكان خطر لا نعلم نتائجه".

وفي تصريحات له أمس، قال أحمد الشرع، إن "إسرائيل" تصدر الأزمات التي تواجهها في قطاع غزة، لدول الجوار، وتحوّلت إلى دولة وكأنّها تقاتل الأشباح، وأنها تطالب بمنطقة عازلة وهي من تهاجم بلاده.

وأشار الشرع خلال مشاركته، بمنتدى الدوحة، إلى أنّ بلاده تحترم اتفاق 1974، وأن البحث عن اتفاقيات أخرى يدخلنا في مكان خطر، لافتًا إلى أن هناك دعمًا دوليًّا لانسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل الثامن من ديسمبر.

وأكد أن سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن، مشيرًا إلى أن مخاوف إسرائيل غير مبررة، "فنحن من نتعرض لهجمات وليس العكس".

وأمس السبت، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته في الأراضي السورية، عبر توغل في محيط بلدة بيت جن، وأطلق النار لترويع الرعاة.

وأعلنت "تل أبيب" انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا منذ 1974 بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وسط مطالبات دمشق بوقف الانتهاكات.