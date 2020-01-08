«الصدر» يدعو الفصائل العراقية للتأني في العمل العسكري ضد القوات الأمريكية

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مساء اليوم الأربعاء، الفصائل العراقية إلى التأني، وعدم البدء بالعمل العسكري ضد القوات المسلحة الأمريكية في العراق.

وقال الصدر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أدعو الفصائل العراقية إلى التأني والصبر وعدم البدء بالعمل العسكري، واسكات صوت التشدد من بعض غير المنضبطين، إلى حين استنفاد جميع الطرق السياسية والبرلمانية والدولية".

وأضاف: "انصح بغلق كافة مقرات الحشد الشعبي لكي لا تكون هدفا للاستكبار العالمي وخصوصا إذا صار قرارنا المقاومة العسكرية مع المحتل في حال رفضه الخروج واستنفاد كل الطرق السياسية".

ودعا إلى "الإسراع بتشكيل حكومة صالحة قوية تعيد للعراق هيبته واستقلاليته في فترة لا تزيد على 15 يوما، بلا مهاترات سياسية أو برلمانية أو طائفية أو عرقية والسعي الحثيث لإنهاء تواجد المحتل وكبح جماح سيطرته وتدخله بالشأن العراقي".