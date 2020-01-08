كل ما تريد معرفته عن الهجوم الإيراني (محدّث)

بعد أيام قليلة من مقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني، شنت إيران هجمات بالصواريخ الباليستية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء على قاعدة (عين الأسد) الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر بالحرس الثوري أن ما لا يقل عن 80 أمريكيا قتلوا في هذا الهجوم. كما تسبب الهجوم في أضرار جسيمة لعدد من الطائرات بدون طيار والمروحيات والعديد من المعدات العسكرية".

وفي أول تعليق من جانبه على الهجمات الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "كل شيء على ما يرام. لدينا أقوى وأفضل الجيوش عتادا في العالم حتى الآن". وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يجرى حاليا تقييم الخسائر البشرية والأضرار المادية".

فيما قفزت أسعار النفط اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أشهر، كما ارتفع سعر الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه ملاذ في أوقات انعدام اليقين، إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من سبع سنوات.

وتستعرض «الشروق»، أبرز التطورات التي شهدتها الساعات الماضية في منطقة الخليج والتداعيات وردود الفعل الدولية.

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