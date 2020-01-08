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الاتحاد الأوروبي: العراق لا يستحق أن يكون ضحية حروب الآخرين

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 10:41 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 10:41 ص

قال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث إن العراق لا يستحق أن يكون ضحية حروب الآخرين، مشيرًا إلى انتهاك سيادة العراق من قبل إيران والولايات المتحدة.

وأضاف هوث - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء- "إن إيران تنتهك سيادة العراق بهجومها على قاعدة (عين الأسد)، بعد أن اشتكى العراق من انتهاك الولايات المتحدة لسيادته في 3 يناير الجاري".

وشنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة (عين الأسد) الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة؛ ردًا على مقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني.

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