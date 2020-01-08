الاتحاد الأوروبي: العراق لا يستحق أن يكون ضحية حروب الآخرين

قال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث إن العراق لا يستحق أن يكون ضحية حروب الآخرين، مشيرًا إلى انتهاك سيادة العراق من قبل إيران والولايات المتحدة.

وأضاف هوث - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء- "إن إيران تنتهك سيادة العراق بهجومها على قاعدة (عين الأسد)، بعد أن اشتكى العراق من انتهاك الولايات المتحدة لسيادته في 3 يناير الجاري".

وشنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة (عين الأسد) الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة؛ ردًا على مقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني.