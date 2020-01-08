 ألمانيا تدين الضربة الإيرانية بالعراق.. وتطالب التحالف بالاجتماع للتشاور - بوابة الشروق
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ألمانيا تدين الضربة الإيرانية بالعراق.. وتطالب التحالف بالاجتماع للتشاور

وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب كارينباور
وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب كارينباور
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 11:42 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 11:42 ص

أدانت ألمانيا اليوم الأربعاء بشدة، الضربة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قواعد تستخدمها القوات الأمريكية في العراق، وقالت إنها ستطلب اجتماع الدول الـ 13 التي تمثل الإطار الرئيسي للتحالف الدولي؛ للتشاور بشأن الوضع المقبل.

وأكدت وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب كارينباور - في تصريحات بالقناة الأولى للتليفزيون الألماني - أن حكومة بلادها ترفض هذا العدوان وتدينه بشدة، مشيرة إلى أن الأمر متروك حاليا للإيرانيين بشكل خاص لعدم الانخراط في المزيد من التصعيد.

وقالت إنه لم يصب أي من الجنود الألمان المتمركزين في العراق، خلال الهجوم الذي شنته إيران على قاعدتي (عين الأسد) و(أربيل)، مطالبة بضرورة تهدئة الأوضاع، وأن تكف إيران عن التصعيد.


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