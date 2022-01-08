أعرب مروان داوود، ظهير أيسر نادي إنبي، عن سعادته بالانضمام لبعثة المنتخب الوطني المتجهة للكاميرون من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل حتى 6 فبراير المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في افتتاح منافساته ببطولة كأس الأمم الإفريقية والمقررة يوم الثلاثاء المقبل ضمن لقاءات المجموعة الرابعة.

وقال مروان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لم أكن أتوقع أنني سأنضم إلى قائمة منتخب مصر مرة أخرى، لكن بعد إصابة محمد حمدي اتصل بي محمد صلاح المسؤول الإداري ثم وائل جمعة تواصل بي وقال لي جهز حقيبتك والتحق بفندق المنتخب".

وأضاف: "كيروش دائما يقول لي أخرج كل ما عندك ولا تخشى شيئًا، ودائما يدعمني ويحفزني، وكنت ألعب جناح أيمن وظهير أيسر".

وتابع: "ليس لدي أي مشكلة للمشاركة في أي مركز، جاهز للتتويج باللقب الثامن مع الفراعنة إن شاء الله".

واختتم: "كنت أقول لزملائي وأنا في نادي الشمس إنني إذا لعبت في الدوري الممتاز سأنضم لمنتخب مصر، ولكن لم أكن أتوقع أن تأتي الفرصة بهذه السرعة".