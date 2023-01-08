ضبط صاحب مدرسة خاصة لإتجاره في النقد الأجنبي في الدقهلية

عالم أزهري: الشيخ الشعراوي ليس مقدسا.. ومن ينقده يجب أن يكون قامة

طارق الشناوي يرفض تقديم أمسية عن الشعراوي: علينا ألا نكرس لفكر فيه ظلامية

عمرو أديب: الجنون أصاب أسعار الدواجن والبيض.. والموضوع مستفز

عمرو أديب: لماذا الهجوم على الشعراوي الآن.. هل هو إعادة تقييم أم نظرة مختلفة؟