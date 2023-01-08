ضبط صاحب مدرسة خاصة لإتجاره في النقد الأجنبي في الدقهلية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط رجل أعمال مسن صاحب مدرسة خاصة شهيرة بمحافظة الدقهلية وبحوزته مبالغ مالية وعملات أجنبية متنوعة، وذلك لقيامة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.
تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود محضر لقسم شرطة طلخا والمحرر بمعرفة ضباط مباحث الاموال العامة بمنطقة شرق الدلتا بضبط المدعو " أحمد. ع. م. ال"73 عامًا، رجل أعمال وضبط بحوزته عملات اجنبية متنوعة " 133395 يورو و1620 روبل روسي و150 زلوتي بولندي، 13400 جنية مصري، وذلك لقيامة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وذلك لمخالفته لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 278 جنح طلخا لسنة 2023 وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.