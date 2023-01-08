 ضبط صاحب مدرسة خاصة لإتجاره في النقد الأجنبي في الدقهلية - بوابة الشروق
الأحد 8 يناير 2023 3:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

ضبط صاحب مدرسة خاصة لإتجاره في النقد الأجنبي في الدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 2:25 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 2:25 ص

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط رجل أعمال مسن صاحب مدرسة خاصة شهيرة بمحافظة الدقهلية وبحوزته مبالغ مالية وعملات أجنبية متنوعة، وذلك لقيامة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء. 

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود محضر لقسم شرطة طلخا والمحرر بمعرفة ضباط مباحث الاموال العامة بمنطقة شرق الدلتا  بضبط المدعو " أحمد. ع. م. ال"73 عامًا، رجل أعمال وضبط بحوزته عملات اجنبية متنوعة " 133395 يورو و1620 روبل روسي و150 زلوتي بولندي، 13400  جنية مصري، وذلك لقيامة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وذلك لمخالفته لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020  الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.


تحرر عن ذلك المحضر رقم 278 جنح طلخا لسنة 2023 وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك