 بسبب تشغيل الأغاني.. مصرع عامل نظافة على يد زميله بأكتوبر - بوابة الشروق
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بسبب تشغيل الأغاني.. مصرع عامل نظافة على يد زميله بأكتوبر

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 3:29 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 3:29 م
لقى عامل نظافة مصرعه، في مشاجرة نشبت بينه وزميله؛ بسبب خلافات بينهما على تشغيل الأغاني بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مستشفى أكتوبر تفيد وصول "احمد . ص"، 22 عاما،  مصاب  بطعنة نافذة في الجانب الأيسر، وتوفى أثناء إسعافه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة، زميل المجني عليه يدعى "سليمان . م"، 44 عام، نتيجة مشاجرة نشبت بينهما، بسبب تشغيل المجني عليه للأغاني، إلا أن المتهم طلب منه عدم التشغيل، على إثرها استل المتهم سكين مطبخ، وطعن المجني عليه طعنة نافذة بالجانب الأيسر، وتم القبض على المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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