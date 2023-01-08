تحرير 93 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف تلك الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين الوحدات المحلية مع قطاعات التموين، ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، وغيرها من القطاعات.

وقال المحافظ، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 93 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

فيما قرر "مختار"، إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

فيما وجه المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي يتم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، باتخاذ كل الإجراءات القانونية.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين على مدار يومين شملت مراكز ومدن المنزلة وتمي الأمديد، ونبروه والمنصورة وشربين والكردي.