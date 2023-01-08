بيلاروسيا تجري مناورة مشتركة للقوات الجوية مع روسيا

قال مسؤولون إن بيلاروسيا تعتزم إجراء مناورة للقوات الجوية مع القوات المسلحة الروسية لمدة أسبوعين، اعتبارا من منتصف يناير على خلفية الحرب الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية، عبر قناتها على تليجرام، اليوم الأحد: من 16 يناير إلى 1 فبراير 2023، ستجرى تدريبات تكتيكية جوية جماعية للقوات المسلحة لبيلاروس وروسيا.

وأنشأ البلدان فرقة عمل مشتركة في خريف عام 2022، والتي تعمل رسميا على حماية حدودهما الخارجية.

وتضم الوحدة تسعة آلاف جندي روسي، يتمركزون بشكل دائم على الأراضي البيلاروسية، ويرى البعض أنها رأس حربة محتمل لهجوم جديد على أوكرانيا.

يشار إلى أن بيلاروسيا متحالفة بشكل وثيق مع روسيا، ويعتمد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي لا يعترف الغرب بإعادة انتخابه رئيسا في عام 2020، عسكريا وسياسيا واقتصاديا على الكرملين.