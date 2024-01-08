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بدأت منذ قليل النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

وفازت الممثلة آلي وونج بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل أو فيلم لمنصة رقمية عن دورها بمسلسل «غضب على الطريق - Beef»

ونافسها على الجائزة كلا من بري لارسون عن مسلسل «دروس في الكيمياء - Lessons in Chemistry»، وإليزابيث أولسن عن مسلسل «الحب والموت - Love & Death»، وجونو تيمبل عن مسلسل «فارجو - Fargo»، وريتشل وايز عن مسلسل «المتشابهتين - Dead Ringers»، ورايلي كيو عن مسلسل «ديزي جونز والسداسي - Daisy Jones & The Six»