البيت الأبيض: وزير الدفاع يؤدي مهامه كاملة من المستشفى وسيبقى في منصبه

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا توجد أي خطة لإقالته.



وقال كيربي، في تصريح صحفي حول الحالة الصحية لأوستن، عقب نقله إلى المستشفى: «إنه يواصل أداء واجباته على أكمل وجه، ويفعل كل ما يفعله في الأوقات العادية، ولكن من المستشفى»، وفق وكالة سبوتنيك.



وأضاف أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يتطلع إلى عودة أوستن إلى البنتاغون».



وكان أوستن، قد أعلن أمس الأحد، في بيان مكتوب نشره البنتاجون (وزارة الدفاع)، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاجون قريبًا.



جاء ذلك مع إفادته بأنه تماثل للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.