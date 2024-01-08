 فيلم الإسكندراني.. العوضي: مفيش فرصة بطولة ليا أحسن من إخراج خالد يوسف - بوابة الشروق
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فيلم الإسكندراني.. العوضي: مفيش فرصة بطولة ليا أحسن من إخراج خالد يوسف

مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 1:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 1:54 ص

أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته بأول بطولة سينمائية مطلقة فى حياته فى شخصية "بكر" فى فيلم الإسكندرانى، قائلا: "مكنتش هلاقى أول فيلم بطولة لى تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ومفيش نعمة أكبر من دى لأنى كنت نفسى أشارك فى عمل مع المخرج الكبير خالد يوسف وكنت هشارك فى سره الباتع ومحصلش نصيب وكنت زعلان أوي".

وأضاف خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن التحدى بالنسبة له كان تحقيق النجاح على مستوى السينما كما صنع فى الدراما وهى معادلة صعبة، قائلا : "اجتهدت كثيرا حتى يكون الفيلم بحجم صناعه"، لافتا إلى أن كافة مشاهد العمل لم تكن سهلة. 

وأوضح أن رد فعل الجمهور شيء مفرح، قائلا : "شيء بيفرحنى أن أخواتى يدخلوا الفيلم ويفرحوا ويعملوا ستورى على السوشيال ميديا يقولوا أن الفيلم عجبهم".

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