وزير الخارجية السعودي يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال لقائه في محافظة العُلا، اليوم الاثنين، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن الوزير بن فرحان ناقش مع بوريل "تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها، لاسيما على الصعيد الإنساني".

كما استعرض الجانبان العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن السعودية طالبت مرارا بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، ورفضت التهجير القسري للفلسطينيين، وقدمت مساعدات إنسانية لسكان القطاع، ودعت إلى إطلاق عملية سلام جادة وشاملة للقضية الفلسطينية.