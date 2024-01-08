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الإعلان عن إجراء انتخابات الرئاسة في سلوفاكيا يوم 23 مارس المقبل

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 6:18 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 6:18 م

أعلن رئيس البرلمان في سلوفاكيا بيتر بيليجريني، اليوم الاثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 23 مارس المقبل.

وقال بيليجريني في مؤتمر صحفي إنه إذا لم يفز أي من المرشحين بأغلبية مطلقة، سيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين في السادس من أبريل.

وكانت الرئيسة الحالية زوزانا تشابوتوفا قد أعلنت بالفعل أنها لن تترشح للفوز بولاية رئاسية ثانية. ومن المقرر أن تنتهي ولايتها يوم 15 يونيو.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، يعتبر بيليجريني نفسه، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، رغم أنه لم يعلن بعد الترشح بشكل رسمي.

وبالإضافة إلى توليه منصب رئيس البرلمان، يتولى بيليجريني أيضا منصب رئيس حزب "صوت- الديمقراطية الاجتماعية".


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