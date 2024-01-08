بيلنكن يصل إلى إسرائيل لبحث الحرب في قطاع غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن إلى مطار بن جوريون مساء اليوم الاثنين؛ لعقد اجتماعات مع القادة الإسرائيليين غدا الثلاثاء بشأن الحرب في قطاع غزة.



وكان بلينكن قد عقد اجتماعات في المملكة العربية السعودية وقطر اليوم، مع سعي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنع اتساع نطاق الحرب.



وقال بلينكن في السعودية، المحطة السادسة من جولته في منطقة الشرق الأوسط "اتفقنا على العمل معا وتنسيق جهودنا لمساعدة غزة على الاستقرار والتعافي ورسم مسار سياسي للفلسطينيين من أجل المضي قدما والعمل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار على المدى الطويل".



كان بلينكن قد زار أيضا الأردن والإمارات وتركيا واليونان في وقت تشهد المنطقة توترات شديدة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي استعرضا خلال اللقاء "أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".



كما جرى "تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، خاصة مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها"،



وقالت"واس" إن ولي العهد السعودي أكد خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي" أهمية وقف العمليات العسكرية، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم".