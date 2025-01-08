 صحة غزة تناشد المؤسسات الأممية والإنسانية تأمين وصول الوقود للمستشفيات بشكل دوري - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يناير 2025 4:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

صحة غزة تناشد المؤسسات الأممية والإنسانية تأمين وصول الوقود للمستشفيات بشكل دوري


نشر في: الأربعاء 8 يناير 2025 - 3:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 3:16 م

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنها «استلمت قبل قليل، كمية محدودة جداً من الوقود لصالح مولدات المستشفيات، الأمر الذي يرحل الأزمة إلى يوم غدٍ».

وكررت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، مناشدتها لجميع المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية ضرورة وسرعة التدخل؛ لتوفير الاحتياج الكامل من الوقود وتأمينه بشكل دوري.

وحذر مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، صباح الأربعاء، من كارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى موت المرضى اختناقا في قسم العناية المركزة، وذلك في ظل أزمة نفاد الوقود.

وقال المجمع في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن جميع المولدات توقفت بشكل كامل عن العمل، باستثناء مولد صغير.

ولفت إلى «توقف كامل الخدمة الصحية المقدمة في المجمع، ماعدا الأقسام الحرجة، وهي: أقسام العناية المركزة، والعمليات الطارئة، والكلية الصناعية، ومحطة الأكسجين، وإنارة قسم الطوارئ.

ونوه بأن «كمية الوقود الموجود في المجمع تكفي لتشغيل المولد الصغير لـ3 ساعات فقط»، محذرًا من كارثة إنسانية وصحية تهدد حياة المرضى بموتهم اختناقاً على أسرة العناية.

وأشار المجمع إلى حاجته لـ5500 لتر سولار يوميًا؛ لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك