ينظم فرع ثقافة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تزامنا مع احتفال وزارة الثقافة بيوم الثقافة المصرية.

تبدأ الفعاليات في الخامسة مساء بقصر ثقافة الأنفوشي، مع ورشة فنية للأطفال بعنوان "الفن الشعبي والهوية المصرية" تدريب الفنانة شاهندة غريب، يعقبها لقاء يديره الفنان عماد خطاب، تكريما لعدد من رموز الثقافة الذين أسهموا فى إثراء الحياة الثقافية والإبداعية بالثغر وهم: المخرج عاطف أبو شهبة، رائد مسرح العرائس، الفنانين أحمد إسماعيل ومحمد يسري، من الفرقة القومية المسرحية، والمخرجين إيمان الصيرفي ومصطفى سالم.

كما تتضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، عرضا فنيا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني.

ويشهد قصر ثقافة الشاطبي في السادسة مساء مجموعة متنوعة من الأنشطة الأدبية والفنية تشمل أمسية شعرية بعنوان "نماذج إبداعية لشعراء العامية" بحضور الشعراء أحمد عواد، سلامة أبو النجا، وشيماء أبو سمرة، تقديم الشاعر محمود يونس، بجانب ورشة فنية لتصميم معالم مصر والريف تدريب الفنانتين إيمان السعيد ومروة قطري، يعقبها مسابقة ثقافية، وعرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي، وفقرة التنورة لفرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد.