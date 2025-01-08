 حي شرق مدينة نصر يشن حملة لإيقاف أعمال بناء مخالف في شارع معاز بن جبل - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يناير 2025 7:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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حي شرق مدينة نصر يشن حملة لإيقاف أعمال بناء مخالف في شارع معاز بن جبل

شريف حربي
نشر في: الأربعاء 8 يناير 2025 - 7:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 7:51 م

شن رئيس حي شرق مدينة نصر اللواء أحمد جودة حملة مكبرة بالتنسيق مع فريق عمل إدارات الإزالات والمتابعة الميدانية والإسكان إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم ٥ شارع معاز بن جبل وجاري إزالة المخالفة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ومتابعة المهندسة منى البطراوي، في التأكد على التصدي لكل مخالفات البناء، وإزالتها في المهد.

في سياق آخر، قاد اللواء أحمد جودة رئيس الحي بالتنسيق مع فريق العمل من مديري إدارات المتابعة الميدانية وساحات انتظار المركبات في مراجعة تراخيص ساحات انتظار المركبات بشارع هشام لبيب وتكسير الحواجز المخالفة وجاري مراجعة تراخيص باقي ساحات انتظار السيارات.


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