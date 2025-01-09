طاهر يكشف كواليس إصابته في مباراة باتشوكا

كشف طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي، في نصف نهائي كأس انتركونتيننتال.

وقال طاهر محمد طاهر في تصريحات عبر قناة الأهلي: "لم أتخيل حجم الإصابة الكبير خلال مشاركتي في مباراة باتشوكا المكسيكي".

وأضاف: "الظهير الأيمن لفريق باتشوكا المكسيكي التحم معي في إحدى الكرات، وفي البداية شعرت بكدمة في القدم".

وتابع: "تم استبدالي لأمر فني في المباراة، ولكن بعد ذلك شعرت بألم بعد استبدالي مباشرةً، ثم وجدت تورم أعلى الركبة".

وأكمل: "أجريت رنين مغناطيسي على موضع الإصابة، والأمور تتحسن الآن، لكنها للأسف إصابة غريبة قليلًا، لأنها فوق الركبة مباشرةً".

وأتم طاهر محمد طاهر تصريحاته قائلًا: "إن شاء الله الإصابة لا تطول، لكن حتى الآن لم أبدأ تدريبات الركض في الملعب، لذا فترة الإصابة ستكون طويلة قليلًا، ولكن الشيء الأهم هو أن أعود سليمًا بشكل كامل حتى لا تتفاقم بعد ذلك".