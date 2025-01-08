نيوكاسل يصعق أرسنال بثنائية في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة

تغلب نيوكاسل يونايتد على أرسنال، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب الإمارات، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

افتتح ألكسندر إيزاك التسجيل لنيوكاسل يونايتد في الدقيقة 37 من شوط المباراة الأول، عندما هيأ جاكوب ميرفي الكرة أمام إيزاك، الذي سدد الكرة في الشباك.

وعزز أنتوني جوردون تقدم الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 37، الذي تابع الكرة في الشباك، مستغلا تسديدة إيزاك التي أنقذها الحارس دافيد رايا، لتنتهي المباراة بفوز نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين أرسنال ونيوكاسل يوم 5 فبراير المقبل على ملعب الأخير.