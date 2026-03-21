ترامب: تحقيق أهداف العملية ضد إيران بات قريبًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تحقيق هدف العملية العسكرية ضد إيران بات قريبا جدا، مضيفا أنه يدرس إنهاء الجهود العسكرية الكبيرة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالنظام الإيراني.



ووفقا لما ذكره ترامب فإن الأهداف تتمثل في تقويض القدرات الصاروخية الإيرانية بالكامل، ومنصات الإطلاق، وكل ما يتعلق بها، وتدمير القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران.

كذلك القضاء على قوات إيران البحرية والجوية، بما في ذلك أسلحة الدفاع الجوي، وعدم السماح لإيران أبدا بالاقتراب حتى من امتلاك قدرات نووية، والبقاء دائما في وضع يمكن فيه للولايات المتحدة أن ترد بسرعة وبقوة على مثل هذا الوضع إذا حدث.

بالإضافة إلى ذلك ضمان "حماية حلفائنا في الشرق الأوسط على أعلى مستوى، بما في ذلك إسرائيل، السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، وغيرها".

وقال الرئيس الأمريكي إنه "يجب أن تتم حماية ومراقبة مضيق هرمز، عند الضرورة، من قبل الدول الأخرى التي تستخدمه، أما الولايات المتحدة فلا تستخدمه! وإذا طُلب منا، سنساعد هذه الدول في جهودها في هرمز، لكن ذلك لن يكون ضروريًا بمجرد القضاء على التهديد الإيراني. والأهم من ذلك، ستكون هذه عملية عسكرية سهلة بالنسبة لهم".