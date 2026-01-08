نجاح جراحة معقدة لاستئصال كيس دموي بالطحال بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية، عن نجاح فريق الجراحة العامة بالمستشفى في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال كيس دموي كبير بالطحال باستخدام أحدث تقنيات المنظار الجراحي المتقدم.

حيث استقبلت العيادات الخارجية بالمستشفى مريضة تبلغ من العمر 24 عاماً كانت تعاني من آلام حادة وامتلاء شديد بالجزء العلوي من البطن وصعوبة في ممارسة حياتها بصورة طبيعية، وبعد مناظرتها من قبل أطباء الجراحة العامة وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية اللازمة، تبين وجود كيس دموي كبير بالطحال بحجم 10*20 سنتيمتر كان عرضة للانفجار وإمكانية حدوث نزيف شديد مما شكل خطورة بالغة على حياة المريضة.

وبناء عليه تقرر تشكيل فريق جراحي بقيادة الدكتور علي الأبيض استشاري الجراحة العامة وجراحات المناظير المتقدمة، وفريق تخدير بقيادة الدكتور أحمد كريم أستاذ واستشاري التخدير، حيث تم تحضير المريضة ودخولها غرفة العمليات لإجراء استكشاف بالبطن تضمن فصل كافة الأوعية الدموية المغذية للطحال وإفراغ كامل للكيس الدموي بمقدار لتر ونصف، ومن ثم استئصال الكيس والطحال في جراحة استغرقت قرابة ساعتين باستخدام المنظار الجراحي المتقدم وتقنية "الليجاشور" ودون أي شق جراحي.

وخرجت المريضة بعدها بحالة طبية مستقرة إلى القسم الداخلي وتغادر المستشفى خلال 48 ساعة للمتابعة بالعيادات الخارجية، علماً بأن الجراحة أجريت بالكامل على نفقة الدولة دون تحمل المريضة أي أعباء مالية.

وتوجه الدكتور صلاح جودة بالشكر للفريق المتميز الذي ضم أطباء الجراحة العامة الدكتور علي الأبيض والدكتور محمد شوشة والدكتور خالد حجازي والدكتور محمد متولي، وفريق التخدير الذي ضم الدكتور أحمد كريم والدكتور الحسن مرسي والدكتور أيمن الليثي، بالإضافة إلى فريق التمريض المكون من خضرة مصطفى ومحمد فتحي، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل.