محافظ الإسماعيلية يلتقي نواب مجلسي النواب والشيوخ الجدد

استقبل اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، نواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ؛ في أول لقاء لهم عقب اكتمال العملية الانتخابية.

ضمت قائمة أعضاء مجلس النواب الحضور سليمان وهدان، سامي سليم، محمد طلبة، موسى خالد، محمد الصافي، السيد عبدالجليل، ماري جمال، ريهام الشاطوري، ومن أعضاء مجلس الشيوخ مجدي زايد وولاء حافظ، وحضر اللقاء المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة.

قدم محافظ الإسماعيلية التهنئة للنواب متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهامهم، والتعاون والعمل جنبا إلى جنب لخدمة أبناء الإسماعيلية.

وقال المحافظ: "أؤمن بأهمية العمل الجماعي لتعظيم النتائج والوصول بشكل أسرع لتحقيق الأهداف وتلبية احتياجات موطني الإسماعيلية، ولا بد من تعظيم قيم المشاركة المجتمعية".

من جهتهم، وجه نواب الإسماعيلية الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، مثمنين جهود الجهاز التنفيذي للمحافظة خلال الفترة الماضية، ومؤكدين تعاونهم في كل المجالات مع الجهاز التنفيذي لخدمة أبناء المحافظة.

تناول اللقاء سبل التعاون المشترك، لحل كل المشكلات العامة التي يعانى منها أبناء المحافظة، والعمل سويا للوصول بالإسماعيلية للمكانة التي تستحقها.