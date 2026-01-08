رئيس حكومة كردستان العراق: نتابع بقلق بالغ الأحداث في حلب السورية

حذر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، اليوم الخميس، من أن الأحداث في مدينة حلب السورية وما يطال الأكراد من "اعتداءات" تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة وتهدّد سلامة المدنيين وتضع السلطة في دمشق وضمير المجتمع الدولي أمام جملة من التساؤلات.

وقال برزاني، في بيان صحفي تعليقا على الأحداث في مدينة حلب، إنّ "الحروب والعنف لا يحلان أي مشكلة من جذورها، وتنتفي أيّ ذريعة للتطهير العرقي كما أنّ الاعتداءات على الأحياء الكردية في حلب تثير قلقنا البالغ" .

وأضاف: "نأمل أن تضطلعَ الأطرافُ كافّة بمسؤولياتها، وأن تسعى لصون أرواح المواطنين، وأن تلجأ إلى الحوار سبيلاً لمعالجة القضايا كما نأملُ أن يرتقيَ نظامُ الحكم الحالي في سوريا إلى مستوى المسئولية وبما يليق بحكومة ديمقراطية جامعة تمثّل أطيافَ السوريين كافّة".

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، أعلنت في بيان صحفي، حظر التجوال ابتداء من الساعة 1.30 ظهرا حتى إشعارٍ آخر في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب.

وتواصلت الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لليوم الثالث على التوالي، حيث تعرضت هذه الأحياء للقصف بالأسلحة الثقيلة ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.