نظم نادي أدب قصر ثقافة المنيا لقاءً أدبيًا بعنوان "الوحدة الوطنية"، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار مبادرة "جيل واع.. وطن أقوى" التي أطلقتها وزارة الثقافة بالمحافظات لتعزيز الوعي بالهوية المصرية وقيم الانتماء الوطني.

أدار اللقاء القاص والأديب محسن خيري، رئيس نادي الأدب، وتناول خلاله مفهوم الوحدة الوطنية باعتبارها أساس الإنسانية وركيزة لبناء دولة قوية ومستقرة، ودعامة لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين أبناء الوطن.

كما تطرق إلى آليات تعزيز الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية المبادرات المجتمعية، والبرامج التعليمية، والأنشطة الثقافية في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز روح التضامن بين الأفراد لبناء مستقبل أفضل.

تخلل اللقاء فقرة إلقاء شعري اشتملت على مجموعة من القصائد التي جسدت قيم الوحدة الوطنية والانتماء، بالفصحى والعامية، بمشاركة الشعراء: سعد الدين مخلوف، الشريف طنطاوي، إبراهيم ضاحي، عبد الرحمن سلامة، ناصر جمال الدين، شحاتة عبده، سحر إبراهيم، محمد طه، علي الفخراني، جميل جرجس، أحمد أبو بكر، وأحمد شوقي عبد الهادي، إضافة إلى القاص سعيد عوض.

وأشرفت على تنفيذ الفعاليات إدارة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة جمال عبد الناصر، ومن خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، واختُتم اللقاء بفقرة إنشاد قدمتها كل من مريم ربيع وإسراء علي، وسط تفاعل لافت من الحضور.