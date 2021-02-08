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البيت الأبيض: بايدن ليس لديه الوقت لمتابعة إجراءات عزل ترامب

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 8:34 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 8:34 م

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن جدول أعمال الرئيس الأمريكي جو بايدن ملئ بالترتيبات، مضيفة أنه لن يكون لديه متسع من الوقت لمتابعة جلسات عزل الرئيس السابق دونالد ترامب، وأنه سيدع أمر الإجراءات وآلية المحاكمة لأعضاء الكونجرس.

وأشارت ساكي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إلى أن الرئيس الأمريكي وإدارته مستمرون في التواصل مع نواب مجلسي النواب والشيوخ، حول ضرورة العمل بسرعة على خطة الإغاثة المقترحة، مضيفة أن إدارة الرئيس تتواصل مع الحزبين وحاكمي الولايات والمسئولين المحليين المنتخبين والمجتمع الأمريكي ككل، لتوضيح أهمية إنجاز هذه الخطة.

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