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واشنطن: على الحوثيين وقف هجماتهم فورا ضد السعودية والأعمال العسكرية داخل اليمن

الحوثيين - ارشيفية
الحوثيين - ارشيفية
رويترز
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 5:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 5:58 ص

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، "أنصار الله" الحوثيين إلى وقف هجماتهم فورا ضد السعودية والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "الولايات المتحدة منزعجة جدا من مواصلة الحوثيين لهجماتهم، وتدعو الحوثيين لوقف هجماتهم فورا ضد المنشآت المدنية في السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية جديدة داخل اليمن، التي بدورها لا تؤدي إلا لمزيد معاناة الشعب اليمني".

كما دعت الخارجية في بيانها الحوثيين إلى الامتناع عن الأعمال، التي من شأنها زعزعة الاستقرار، وإظهار التزامهم في إطار جهود المبعوث الأممي مارتين غريفيث، لتحقيق السلام، مؤكدة أن الوقت قد حان لإيجاد نهاية للصراع.

وأبلغت الخارجية الأمريكية، الجمعة الماضي، الكونغرس رسميا بنية وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، شطب اسم جماعة "أنصار الله" وقياداتها من لائحة الإرهاب.

وتأتي هذه الخطوة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا غداة إعلان بايدن إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

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