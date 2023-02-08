موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية

ضرب فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، موعدًا مع نظيره الهلال السعودي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المغرب في الفترة بين 1 حتى 11 فبراير القادم.

وكان فريق ريال مدريد قد تغلب على نظيره الأهلي بأربعة أهداف لهدف في الدور نصف النهائي، بينما فاز الهلال السعوي على فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف لهدفين.

ومن المقرر أن يواجه فريق ريال مدريد نظيره الهلال السعودي، على ملعب مولاي عبدالله بالرباط مساء يوم السبت القادم، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2022.

وستنطلق المواجهة المرتقبة بين الهلال السعودي وريال مدريد، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، في المباراة النهائية لمونديال الأندية.