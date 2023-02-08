باشينيان يعزي أردوغان في ضحايا الزلزال ويقدم مساعدات

أعلنت الحكومة الأرمنية أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان قدم التعازي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، وأبلغه بإرسال فرق إغاثة لبلاده.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة الأرمنية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الزعيمين، يوم الثلاثاء، أن "رئيس الوزراء قدم التعازي في سقوط الكثير من الضحايا جراء الزلزال القوي الذي ضرب مناطق جنوب شرق البلاد".

وأضاف البيان أن "نيكول باشينيان تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأضاف أن طائرة تستعد للإقلاع من مطار زفارتنوتس بيريفان، وعلى متنها فرق الإغاثة الأرمنية".

يذكر أن زلزالا قويا ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا ليلة الأحد وصباح الاثنين، مما أسفر عن سقوط أكثر من 7 آلاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى.