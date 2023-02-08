المرصد السوري: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3480

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 3480، بينهم 1570 باللاذقية وحلب.

وأضاف في بيان، مساء الأربعاء، أن 1910 من الضحايا، موجودون ضمن مناطق نفوذ حكومة «الإنقاذ» و«الحكومة السورية المؤقتة» في الشمال السوري، بينهم نحو 800 على الأقل في جنديرس، و150 شخصا في مدينة الأتارب في ريف حلب.

وأشار إلى إصابة نحو 3000 شخص على الأقل، وتضرر نحو 100 مدينة وبلدة وقرية وسط وشمال غرب وغرب سوريا؛ نتيجة الزلزال.

وأوضح أن المستشفيات والفرق الطبية وفرق الإنقاذ لا تزال تعمل بكامل طاقتها، منذ فجر الاثنين، في ظل عجزها عن استيعاب حجم الكارثة.

ويشارك المواطنون من مناطق مختلفة في الشمال السوري، في عمليات الإنقاذ جنبا إلى جنب الفرق، لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، في ظل عدم وصول المساعدات من آليات حفر وكوادر، لاستخراج العالقين وإزالة الركام.

يذكر أن ارتفاع أعداد الضحايا، يعود لعجز الفرق الطبية عن إنقاذ أرواح المصابين، في ظل النقص الحاد بالمستلزمات الطبية والإسعافية والأدوية، وتأخر وصول الفرق لكثير من المناطق المتضررة.

ويطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجهات الدولية بالتدخل الفوري؛ لإنقاذ المصابين والوقوف على الكارثة الإنسانية، في ظل ضعف فرق الإنقاذ السورية.

كما تطالب السلطات التركية باستقبال الجرحى، وإدخال فرق طبية تركية، للمساعدة في عملية الإنقاذ.