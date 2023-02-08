المركز الروسي للمصالحة في سوريا: انتشال 42 شخصا من تحت الأنقاض وتزيل الركام

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا "أوليج إيجوروف"، أن قوات الجيش الروسي انتشلت 42 شخصا من تحت الأنقاض، وأن أعمال الإنقاذ مستمرة بعد الزلزال المدمر.

وقال "إيجوروف"، في تصريحات أوردتها "قناة روسيا" اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء، إنه خلال أعمال الإنقاذ بمشاركة الجنود الروس تم إزالة 27 مكانا مدمرا، وإنقاذ 42 شخصا من تحت الأنقاض، واستخراج 57 جثة، وتقديم المساعدة الطبية لـ 194 مواطنا سوريا".

وأشار إلى نشر أربع نقاط للتبرع بالدم في حلب وحماة وجبلة وستامو، كما تم توزيع أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية والمواد الأساسية في ثماني نقاط من المساعدات الإنسانية للمتضررين.