 أردوغان: 8574 قتيلا وأكثر من 49 ألف مصاب حصيلة ضحايا زلزال تركيا حتى الآن - بوابة الشروق
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أردوغان: 8574 قتيلا وأكثر من 49 ألف مصاب حصيلة ضحايا زلزال تركيا حتى الآن


نشر في: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 1:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 1:20 م

أعلن الرئيس التركي رجي طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 8 آلاف و574 قتيلا و49 ألفًا و133 مصابا حتى الآن.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد المباني المدمرة جراء الزلزال بلغ 6 آلاف و444 مبنى، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتابع: "حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال والدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ".

وأشار إلى إمكانية بقاء المتضررين من الزلازل في فنادق تم التعاقد معها في ولايات أنطاليا ومرسين ومدينة ألانيا.

وضرب زلزال بقوة 7.9 درجة أمس الأول تركيا ووصلت ارتداداته إلى مدن شمال سوريا والعراق، وهو ما أدى إلى دمار في عدد من المدن وخلفه زلزال آخر بقوة 7.8 درجة، ما أسفر عن سقوط آلاف من القتلى والجرحى.


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