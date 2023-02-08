وزير الطوارئ الروسي يوجه بإرسال مجموعة إضافية من رجال الإنقاذ إلى تركيا

أعلنت وزارة الطوارىء الروسية، اليوم الأربعاء، عزمها إرسال مجموعة إغاثة إضافية تضم عشرات العاملين في مهام الإنقاذ، إلى تركيا للمساعدة في جهود الإغاثة من خسائر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وقالت الخدمة الصحفية للوزارة -لوكالة أنباء "تاس" الروسية - إن "وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف أمر بإرسال مجموعة إضافية من 50 رجل إنقاذ إلى تركيا، ويتم في الوقت الحالي تجهيز فريق الإنقاذ الروسي للمغادرة إلى تركيا".

يشار إلى أنه إجمالا، وصل أكثر من 100 من المنقذين التابعين لوزارة الطوارئ الروسية إلى تركيا، وشرعوا بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في منطقة كهرمان مرعش، الأكثر تضررا من الزلزال.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن بلاده أرسلت عمال إنقاذ إلى سوريا وتركيا، وفي سوريا، هناك أكثر من 300 جندي روسي ينتشرون في البلاد باشروا أول أمس الإثنين المساعدة في رفع الانقاض، بحسب الجيش الروسي.

ومر يومان كاملان منذ أن ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة المنطقة، ويتسابق عمال الإنقاذ مع الزمن لانتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض في طقس الشتاء القارس.

وتسبب الزلزال في إصابة 35 ألف شخص على الأقل في كل من تركيا وسوريا، مع انهيار المباني وتدمير الطرق في منطقة واسعة.

وتتواصل عمليات البحث عن ناجين من الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 11200 شخص في تركيا وسوريا حسب آخر الاحصاءات.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضررين بالزلزال المدمر إلى 23 مليونا، بعدما حذرت أمس الثلاثاء من احتمال تضاعف أعداد الضحايا.