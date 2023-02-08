قرار قضائي برفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت من قائمة الإرهاب

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، رفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة للمواد الغذائية من على قائمة الإرهابين.

وجاء القرار استجابة لطلب تقدم به صفوان ثابت للنيابة العامة منذ فترة، قبلته ورفعته إلى المحكمة.

وقررت النيابة العامة الشهر الماضي إخلاء سبيل صفوان ثابت، مؤسس شركة جهينة للصناعات الغذائية، وابنه سيف، على ذمة اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها.

وفي عام 2017 صدر قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج صفوان ثابت على قوائم الإرهابيين ضمن القائمة الكبيرة التي ضمت 1538 شخصًا آنذاك (الشهيرة بقائمة أبوتريكة)، بناء على طلب من النيابة العامة، ورغم إلغاء النقض لهذا القرار أدرج ثابت في قضية جديدة.

وفي 30 أبريل 2018 صدر قرار جديد بإعادة إدراج 1529 شخصًا من القائمة السابقة ومن بينهم صفوان ثابت، على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات في قضية جديدة، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض، وكان م المقرر أن تستمر الآثار المترتبة على هذا القرار حتى أبريل 2023.