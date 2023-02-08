الأردن يؤجل فعاليات كرنفال بالعقبة بسبب الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

قرر رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن نايف حميدي الفايز تأجيل فعاليات الأسبوع الأخير من كرنفال "الدفا جنوبي" والمبرمجة خلال يومي الخميس والجمعة الموافق التاسع والعاشر من فبراير الحالي.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم الأربعاء، يأتي قرار التأجيل نظراً للظروف المأساوية التي يمر بها الأشقاء في سوريا وتركيا إثر الزلازل المروعة والتي ذهب ضحيتها الآلاف من الضحايا بينهم بعض الأردنيين.

وأعربت سلطة العقبة، في بيان اليوم، عن الاعتزاز بتوجيه الملك عبدالله الثاني لتقديم الدعم الفوري للأشقاء في سوريا وتركيا.