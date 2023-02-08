إرجاء زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى تركيا

أعلنت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب، إرجاء زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى تركيا والتي كان من المقرر إجراؤها اليوم الأربعاء.

وقالت أورنجزيب - حسبما ذكرت صحيفة دون الباكستانية على موقعها الإلكتروني إن زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تركيا المقرر إجراؤها اليوم تأجلت بسبب "جهود الإغاثة الجارية" هناك بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة أجزاء من تركيا وسوريا صباح أمس الأول الاثنين.

على صعيد متصل، أعلنت القوات الجوية الباكستانية - في بيان اليوم - وصول طائرة ثانية من طراز (سي-130) إلى تركيا تحمل خياما وبطانيات ومواد ضرورية فيما وصلت الدفعة الأولى من مواد الإغاثة صباح أمس الثلاثاء.

وبشكل منفصل، في تغريدة أمس الثلاثاء، أعلنت أورنجزيب أن الحكومة الفيدرالية قررت أيضًا التبرع براتب شهر واحد لصندوق الإغاثة.