 السعودية تستنكر الانفجارات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تستنكر الانفجارات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني

د ب أ
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 6:47 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 6:47 م

استنكرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، الانفجارات الإرهابية التي وقعت في إقليم بلوشستان الباكستاني وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم "عن رفض المملكة التام لجميع أشكال الإرهاب والتطرف وتضامنها مع باكستان وشعبها الشقيق أمام كل ما يحاول النيل من أمنها واستقرارها".

وأعلن مسئولون باكستانيون، في الخامس من الشهر الحالي، مقتل 10 من رجال الشرطة على الأقل وإصابة 6 آخرين في هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في شمال غرب باكستان.

وجاء الهجوم وسط تصاعد أعمال العنف قبل أيام من إجراء الانتخابات العامة في باكستان التي جرت اليوم الخميس.


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