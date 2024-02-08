ألمانيا: الفرقاطة هسن تبحر إلى البحر الأحمر في مهمة عسكرية أوروبية ضد الحوثيين

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غادرت الفرقاطة الألمانية "هسن" ألمانيا، اليوم الخميس، للقيام بمهمة عسكرية مخطط لها خاصة بالاتحاد الأوروبي من أجل تأمين حركة السفن التجارية في البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين.

وأبحرت السفينة الحربية الألمانية وعلى متنها نحو 240 جندية وجنديا، صباح اليوم، من القاعدة الأكبر للبحرية الألمانية في فيلهلمسهافن.

ومن خلال إرسال السفينة الحربية إلى البحر الأحمر يسعى الجيش الألماني؛ لتوفير الظروف الملائمة للمشاركة الألمانية في مهمة مخطط لها للاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن قرار الاتحاد الأوروبي وتفويض البرلمان الألماني لهذا الأمر لا يزالا معلقين، ومن المتوقع صدورهما خلال شهر فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تصل الفرقاطة "هسن" إلى منطقة المهمة بحلول نهاية الشهر الجاري.

ووصفت وكيلة وزارة الدفاع الألمانية زيمتجي مولر هذا اليوم قبل إبحار الفرقاطة بأنه "يوم لا يُنسى".

وأضافت أن البحر الأحمر يعد أحد أهم الطرق التجارية، التي تتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية أيضا.

وتابعت أنه من المتوقع أن يصدر تفويض الاتحاد الأوروبي بحلول 19 فبراير على أقصى تقدير، ومن الممكن أن يعقبه تفويض البرلمان الألماني بعد ذلك.

جدير بالذكر أن الفرقاطة "هسن" التي يبلغ طولها 143 مترا مجهزة بصواريخ مضادة للطائرات.



وبحسب الجيش الألماني، يمكن للفرقاطة مراقبة مجال جوي بحجم بحر الشمال بأكمله من خلال استخدام رادارها الخاص؛ ومن ثمّ يمكن للصواريخ المضادة للطائرات أن يصل مداها إلى أكثر من 160 كيلومترا.

وإلى جانب الطاقم الأساسي وطائرتي هليكوبتر، هناك على متن الفرقاطة أطقم أخرى، من بينها فريق طبي.