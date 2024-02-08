 395 مليار جنيه حصلية شهادات عائد الـ27% والـ23.5% بالبنك الأهلي المصري - بوابة الشروق
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395 مليار جنيه حصلية شهادات عائد الـ27% والـ23.5% بالبنك الأهلي المصري


نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 3:16 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 3:23 م

بلغت حصيلة بنك الأهلي، أكبر البنوك العاملة في السوق، من شهادات الـ27% والـ23.5% التي تم طرحها قبل شهر نحو 395 مليار جنيه.

وكان البنك الأهلي قد طرح شهادات لمدة سنة بعائد ثابت 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% يصرف شهريا، وذلك بعد انتهاء استحقاق شهادات الـ25% والـ22.5% التي تم طرحها العام الماضي.

وتعتبر شهادات 27%، أعلى الشهادات المتاحة في مصر في الوقت الحالي، من حيث العائد .
ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

قرر البنك الأهلي المصري، رفع العائد على الودائع بمعدل 1.5% وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بزيادة معدلات الفائدة 200 نقطة أساس.

وتتراوح مدد الودائع من أسبوع وحتى 7 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه و100 ألف جنيه للوديعة أقل من شهر.

ويبلغ العائد على الودائع من أسبوع وحتى 15 يوما يكون العائد 7.50% بدلا من 6%، والوديعة من 15 يوما وأقل من شهر 7.50% بدلا من 6%، ومن شهر وأقل من شهرين 9% بدلا من 7.50%، ومن شهرين وأقل من 3 شهور 9% بدلا من 7.50% أيضا، ومن 3 شهور وأقل من 6 شهور 9.50% بدلا من 8%، وهو نفس العائد بالنسبة للشهادة من 6 شهور وأقل من سنة.

وبالنسبة للوديعة من سنة لأقل من سنتين 10% بدلا من 8.50% وهو نفس العائد للوديعة من سنتين وأقل من 3 سنوات.

وللوديعة من 3 سنوات لأقل من 4 سنوات ومن 4 سنوات لأقل من 5 سنوات يبلغ العائد 9.50% بدلا من 8%، وللوديعة من 5 سنوات وأقل من 6 سنوات ومن 6 سنوات ولأقل من 7 سنوات ومن 7 سنوات فأكثر فيكون العائد 9.25% بدلا من 7.75%.

كما رفع البنك الأهلي المصري العائد على حساب الأهلي اليومي إلى 17% يحتسب ويضاف يوميًا.

ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب ولاحتساب العائد 500 ألف جنيه.

ويبلغ سعر العائد على الرصيد العائد من 500 ألف وحتى 2 مليون جنيه 6% بدلا من 5%، أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه 9% بدلا من 7%، وأكثر من 5 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه 15% بدلا من 12%، وأكثر من 10 ملايين جنيه وحتى 20 مليون جنيه 16% بدلا من 12.50%، وأكثر من 20 مليون جنيه 17% بدلا من 13%.

ويتميز الحساب بأنه لا يوجد مصاريف شهرية حال نزول الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب، ومصاريف فتح الحساب مجانًا.


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