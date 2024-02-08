 الموجة 22.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في أبوقرقاص بالمنيا - بوابة الشروق
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الموجة 22.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في أبوقرقاص بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 4:56 ص | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 4:58 ص

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو قرقاص في محافظة المنيا، بإزالة 13 حالة تعد في قرية أبيوها والتحفظ على معدات البناء، وذلك ضمن الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

قال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في إزالة التعديات سواء بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص أو على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت الحملة تحت إشراف، طه داوود وطه حسين نواب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، وعلى عبد الحكيم رئيس الوحدة القروية أبيوها.



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