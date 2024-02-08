ختام الدورة التدريبية ابدأ مشروعك بإدارة الشباب والرياضة بملوي

صرح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بأن إدارة الشباب والرياضة بملوى اختتمت اليوم فاعليات الدورة التدريبية "ابدأ مشروعك"، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب بقيادة منال جمال، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي بدأت فعالياتها يوم الأحد 4 فبراير.

جاء ذلك بحضور أحمد فؤاد عضو الإدارة المركزية لتمكين الشباب، سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، رجب عبدالعظيم مدير عام إدارة الشباب والرياضة بملوي، محمود شحاته منسق التدريبات بالمديرية، هيثم الببلاوي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريم حافظ مدرب المشروع.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب، في ضوء وزارة الشباب والرياضة، إشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، متابعة وتنفيذ إدارة شباب ملوي بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم مدير عام الإدارة.