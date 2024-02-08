الرياض وواشنطن تبحثان المستجدات في قطاع غزة ومحيطها

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفياً اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن "المستجدات في قطاع غزة ومحيطها".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الجانبين السعودي والأمريكي بحثا "خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية".

ويأتي اتصال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، بعد يوم واحد فقط من إعلان المملكة عدم إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكدت المملكة العربية السعودية الأربعاء "أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".